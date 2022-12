Ritorno al successo dell'Arzachena nel girone G della Serie D. La squadra di Nappi si è imposta per 3-1 sul campo della Palmese giocando un’ottima partita: i sardi sono andati in vantaggio con Doratiotto, segnando ancora con Pinna su rigore e con Bonacquisti. Per i locali la rete della bandiera porta la firma di Allegra.

Tre punti importanti per l'Arzachena proiettata nuovamente verso le parti alte della classifica.

È andata invece decisamente male per l'Atletico Uri di Massimiliano Paba, travolto dalla capolista a Sorrento. Una sconfitta (4-1) prevedibile, considerato il divario tecnico fra le due squadre. Un ko che peggiora la classifica dei sardi, impegnati nella lotta per la salvezza. Per i sardi, gol di Scanu si rigore.

Le due gare si sono giocate in anticipo, alle 14, anzichè alle 14,30

