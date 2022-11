L'Arzachena non fa punti dal 23 ottobre, 3-2 alla Vis Artena, poi due sconfitte in Serie D più quella in Coppa Italia nel derby con la COS di otto giorni fa. La classifica dice ottavo posto a quota 14, ma è molto corta: tolta la capolista Sorrento a 23 punti e l'Aprilia ultimo a 5 le altre sono tutte attaccate, con le posizioni dalla decima alla seconda racchiuse in appena quattro lunghezze. Il responsabile dell'area tecnica smeraldina, Antonello Zucchi, non ha dubbi sul fatto che i biancoverdi abbiano le qualità per essere protagonisti: "È un percorso di crescita, l'allenatore Marco Nappi gode della nostra fiducia", segnala. "L’ambiente è tranquillo, il progetto è iniziato lo scorso anno e durerà anche nei prossimi. La crescita riguarda tutti: i giocatori, lo staff eccetera. È un progetto che non è dettato da questo andamento, massima fiducia. In un anno e mezzo si è vista una crescita dei giovani portati dal settore giovanile e non c'è alcun tipo di ansia".

Tante assenze. In questo periodo no l'Arzachena è stata falcidiata dai numerosi indisponibili: solo Marcos Sartor Camiña, capocannoniere del Girone G con sette gol assieme a Cristiano Ingretolli del Cassino, ha giocato ogni minuto in campionato. "Non siamo mai riusciti a confermare la stessa formazione, tra infortuni come Bonacquisti, Loi, Doratiotto quasi mai avuto, Boló, Ruzittu, Poli e con Manca squalificato domenica scorsa: non abbiamo mai avuto continuità e questo l'abbiamo pagato", fa notare Zucchi, che esclude ribaltoni dal mercato. "Questa squadra arriverà fino a maggio: crediamo molto in questi giocatori, scelti basandoci sui valori umani prima ancora che quelli tecnici. Non ci saranno rivoluzioni, poi se c’è qualcuno che vuole andare via faremo le nostre valutazioni ma siamo contenti di tutti". Domenica alle 14 trasferta sul campo della Casertana, a +2 e che arriva da altrettanti pareggi: "È una partita importante per tutte e due, entrambe in un momento di carenza di punti. Abbiamo avuto una settimana molto serena: saremo pronti", il messaggio del responsabile dell'area tecnica.

