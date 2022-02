L'Arzachena domenica alle 14.30 riceverà la capolista. Al "Biagio Pirina", nel prossimo turno di Serie D, arriva il Giugliano che sta dominando il Girone G: sedici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (contro l'Atletico Uri), +7 sulla Torres seconda che potrebbe diventare +10 se domani dovesse vincere il recupero col Cynthialbalonga, l'ultimo avversario sfidato dagli smeraldini (1-2 sabato pomeriggio). Dalla trasferta nel Lazio la squadra di Marco Nappi è tornata coi tre punti, ma anche due espulsi: Antonio Loi e Angelo Mancini, entrambi nel primo tempo. Pur essendo rimasto in nove per cinquanta minuti, subendo anche il rigore in occasione del secondo rosso, i biancoverdi hanno trovato nella ripresa in inferiorità numerica (il Cynthialbalonga era in dieci) il gol vittoria con capitan Danilo Bonacquisti, dimostrando grande carattere e forza.

Buon momento. Per l'Arzachena è un ottimo momento che va avanti da ben prima dell'inizio del 2022. Nel nuovo anno sono tre le vittorie consecutive (le altre su Vis Artena e Formia), dopo lo 0-0 nella prima gara a Lanusei e il rinvio del derby col Latte Dolce per via di diversi positivi. Dal successo nel recupero contro il Muravera, mercoledì 24 novembre, i biancoverdi hanno conquistato otto vittorie in dieci partite, perdendo solo con l'Afragolese. Un rendimento valso il quarto posto, in piena zona playoff: fare risultato anche col Giugliano consoliderebbe ulteriormente la posizione e darebbe altri segnali oltre agli ottimi già dimostrati.

