Arzachena ancora a segno: gli smeraldini espugnano Thiesi con un gol di Donati e volano in testa al Girone BLa squadra di Ottaviani attende mercoledì il Li Punti
Con un gol di Donati prima dell’intervallo, l’Arzachena sbanca il Comunale di Thiesi nell’anticipo della seconda giornata del Girone B di Promozione e si porta momentaneamente in testa alla classifica, a pari punti con Luogosanto e Usinese.
Il turno verrà completato oggi dalle ultime cinque partite, ma intanto il risultato di ieri conferma lo scoppiettante avvio degli smeraldini, caratterizzato dal passaggio del turno in Coppa Italia, dopo il doppio confronto col Luogosanto, e dal successo colto alla prima giornata di campionato contro lo Stintino in casa.
Ed è qui, allo stadio “Biagio Pirina”, che la squadra di Mauro Ottaviani affronterà mercoledì, nel turno infrasettimanale, il Li Punti, che oggi contro il Castelsardo va a caccia dei primi punti della stagione.
Nel frattempo, Edoardo Donati è già alla seconda marcatura in campionato: in gol contro il Thiesi al 44’ del primo tempo, il numero 7 biancoverde – arzachenese doc, strappato quest’estate al Tempio – aveva realizzato domenica il raddoppio contro lo Stintino dopo il vantaggio siglato da Samuele Greggio.