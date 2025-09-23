Per la sfida col Li Punti l’Arzachena chiama a raccolta il suo pubblico: domani al Biagio Pirina, in occasione del turno infrasettimanale del campionato di Promozione valido per la 3ª giornata, la squadra di Mauro Ottaviani va a caccia del terzo successo consecutivo, e per farlo ha bisogno del sostegno dei tifosi di casa.

A dispetto dell’ultima posizione in classifica con zero punti, il fanalino di coda del Girone B non arriverà in Gallura in gita di piacere. Al contrario, l’avvio in salita, caratterizzato dalle sconfitte subite dal Bonorva e dal Castelsardo, rende i sassaresi particolarmente affamati, e allora gli smeraldini dovranno fare due volte attenzione.

La vetta a punteggio pieno in compagnia delle super favorite Alghero e Bonorva, dell’Usinese e del Luogosanto, eliminato dai biancoverdi in Coppa Italia al primo turno ai calci di rigore dopo il doppio confronto, non distoglie l’attenzione dal vero, primo obiettivo dell’Arzachena, che – come ricordato dal presidente Pasquale Cossu in più di un’occasione – è la salvezza, da conquistare il prima possibile.

Ed è con questo spirito che domani capitan Bonacquisti e compagni affronteranno il Li Punti: dirige il match l’arbitro Mario Corrias di Nuoro assistito da Matteo Degortes e Gianluca Deriu della sezione dell’Olbia, fischio d’inizio alle 17.30.

