All’Arzachena il finale di stagione tornerà utile per programmare il prossimo campionato. Da protagonista. Se con 48 punti a tre turni dalla fine la salvezza diretta è bell’e archiviata, gli spareggi promozione sono ormai irraggiungibili, vuoi anche perché a quota 70 e a + 18 sul quinto posto, occupato oggi dal Luogosanto, la vice capolista Bonorva si appresta ad annullare la semifinale playoff.

Da regolamento, se al termine della stagione regolare la differenza punti tra la seconda e la quinta classificata “sarà maggiore o uguale a 10” la gara non verrà disputata, e la seconda in classifica passerà direttamente al secondo turno. Alla squadra di Mauro Ottaviani, che nell’anticipo del turno prepasquale con la Macomerese ha conquistato 3 punti buoni a confermare il settimo posto, non resta che lottare per migliorare numeri comunque importanti per una formazione partita con gli obiettivi della valorizzazione dei giovani e della “salvezza tranquilla”.

Si parte dal Bosa, in lotta per la salvezza, al Biagio Pirina, dunque la trasferta di Alghero contro la squadra dell’ex Mauro Giorico, già promossa in Eccellenza, e, infine, l’altra gara casalinga col Tuttavista Galtellì, che con 12 punti in classifica nel girone B ha salutato con largo anticipo il campionato di Promozione.

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