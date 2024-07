Il Comitato Nazionale dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato i premi per la stagione appena conclusa e fra i vari riconoscimenti, fra cui Daniele Orsato migliore arbitro, ce n'è uno anche per un sardo.

Si tratta di Andrea Melis, dal 2021 presidente della sezione di Cagliari, che si è aggiudicato il Premio Presidenza AIA come associato maggiormente distintosi per etica, tecnica, organizzazione e umanizzazione.

Una nomina che arriva a seguito di un triennio di lavoro a capo della sezione, ma anche dopo vent'anni all'interno dell'associazione.

«Sono assolutamente orgoglioso», la sua soddisfazione. «È un premio che mi sento di condividere in primis coi miei instancabili vicepresidenti, Maria Bonaria Atzori ed Efisio Deiana, coi delegati tecnici Domenico Picca, Giuseppe Franzese, Umberto Santoboni e Stefano Zuddas e con tutti i 359 colleghi della sezione di Cagliari, che lavorano senza sosta per far crescere al meglio gli arbitri prima sotto l'aspetto umano e di pari passo sotto quello tecnico». Con una dedica: «A mia moglie, che mi supporta quotidianamente, e a Claudio Deiana che ci ha lasciati troppo presto ma è sempre nei nostri cuori».

Il lavoro. Dal 2021, quando Melis (originario di Monastir) è diventato presidente della sezione AIA di Cagliari, sono aumentati i direttori di gara: solo nell'ultima stagione 96 nuovi, che hanno tutti esordito, in un netto cambio di tendenza dopo le difficoltà di organico avute in tutta l'Isola a seguito della pandemia. Ma l'ultimo anno ha visto anche il debutto di un arbitro cagliaritano in Serie A, il primo a dirigere una partita del massimo campionato: Giuseppe Collu, il 5 novembre in Verona-Monza. «È il raggiungimento di un sogno per la nostra sezione», afferma Melis. «Giuseppe ha raggiunto questo obiettivo con un grande lavoro dentro e fuori dal campo: è un esempio per i più giovani, in prima fila durante le riunioni e sempre a disposizione».

I cambi. Negli scorsi giorni, l'AIA ha anche dato i ruoli arbitrali per la stagione 2024-2025. Per quanto riguarda quelli sardi, passano nella CAN D (che permette di dirigere in Serie D e nei campionati di Eccellenza delle altre regioni) Samuele Giudice della sezione di Sassari, Nicola Nieddu della stessa sezione e Andrea Virgili di Olbia. Fra gli assistenti stesso salto per due della sezione di Ozieri, Pietro Fae e Cristian Puddu. Rimangono due i fischietti nella CAN, per Serie A e B, ossia il già citato Giuseppe Collu della sezione di Cagiari e Antonio Giua della sezione di Olbia, con gli assistenti Khaled Bahri della sezione di Sassari e Andrea Niedda della sezione di Ozieri.

