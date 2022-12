Tempo di vacanze? Sì ma non per tutti. Si avvicina, infatti, la stagione della corsa campestre e oggi è andato in scena il primo appuntamento con il ‘’Cross di Natale’’ nella struttura del Cus Sassari in località San Giovanni frazione del capoluogo turritano. Una manifestazione, giunta alla sua terza edizione, organizzata da I Guerrieri del Pavone, che hanno celebrato i loro vent’anni di storia, insieme al Cus Sassari del presidente Nicola Giordanelli. Tra gli Assoluti a vincere sono stati Antonio Carta, sulla distanza dei 4 km, mentre tra le donne sui 3 km Vittoria Vargiu Allieva della Podistica Sassari.

Per il settore giovanile bene il promettente Matteo Mura della società I Guerrieri del Pavone: l’allievo di Marco Eugenio Sanna ha dominato la prova dei 2000 tra i Cadetti, salutando nel migliore dei modi la categoria, proiettandosi verso il debutto tra gli Allievi in cui si cimenterà sugli 800 e sui 1500 già a partire dalle gare indoor.

Percorso selettivo, contraddistinto da vari strappi e da un terreno inzuppato a causa della pioggia con arrivo in pendenza: tutto ciò che occorre per disputare un cross come si deve. Carta, dell’Atletica Porto Torres, dopo un primo giro in controllo ha progredito distanziando di mezzo minuto Amadou Sidibe (Jm, Studium et Stadium) dimostrando una buona condizione in vista dei prossimi appuntamenti sul fango. Stesso discorso per Vittoria Vargiu che si è imposta con ampio margine su Francesca Puggioni (Af, Cus Sassari).

«Siamo molto felici per questa bellissima giornata di sport», il commento di Marco Eugenio Sanna, presidente de I Guerrieri del Pavone. «Il Cross di Natale è una manifestazione che sta crescendo anno dopo anno e che può ritagliarsi un ruolo di primo piano nel calendario».

