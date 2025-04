Antonella Devilla è la nuova segretaria del Comitato regionale sardo della Figc.

Un incarico prestigioso arrivato in occasione della riunione del Consiglio direttivo del CR Sardegna, tenutasi a Siligo presso la Comunità S’Aspru. Antonella Devilla ha ricoperto nei suoi lunghi anni trascorsi in Figc sempre ruoli importanti, sino appunto alla scalata in Segreteria.

La neo eletta ha ringraziato per la fiducia che le è stata accordata: per lei arrivano ora gli auguri e i complimenti delle società sportive tesserate alla Figc e dei vertici nazionali ad iniziare dal presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete.

Presente ovviamente anche il presidente del Comitato sardo, Gianni Cadoni,che ricopre anche il ruolo di vice presidente nazionale. Antonella Devilla, la prima donna eletta a questo incarico, subentra a Antonello Madau che ha lasciato l'incarico dopo 26 anni per la meritata pensione. Anche a Madau sono già arrivati «gli auguri più affettuosi e i ringraziamenti del Comitato e di tutto il mondo del calcio regionale per la professionalità e la competenza messa a disposizione di tutto il movimento in tutti questi anni di lavoro».

