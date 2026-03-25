L’Antiochense non si ferma più. Dopo i tre punti conquistati fuori casa contro il Segariu, sconfitto 3-2 con due reti di Momo Cosa e Gabriele Sabiu, e la quaterna rifilata al Santa Giusta, la formazione di Fabio Piras si prepara al derby contro la capolista Atletico Masainas. Ed è arrivata la conferma del terzo posto e il miglior attacco del torneo.

A sei giornate dal termine i lagunari rimangono ancorati ai vertici della classifica nonostante i disagi logistici con lo stadio comunale chiuso (ormai a poche giornate dal termine) per i lavori di ristrutturazione e la necessità di giocare ancora ospiti del Comune di Giba.

Secondo Mariano Gala, direttore sportivo: «Siamo comunque in competizione con compagini forti e ben attrezzate grazie al lavoro dell'allenatore, l’impegno dei ragazzi e i sacrifici dei dirigenti. A Segariu in rosa c'erano 9 fuori quota. Le trasferte forzate sono la norma. Una stagione tribolata con sacrifici sin dalla preparazione».

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