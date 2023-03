Niente anticipi in Eccellenza, ma sabato c'è quasi tutta la sestultima giornata di Promozione: ben quindici partite su ventuno, fra cui l'intero Girone B. In Prima Categoria una partita a porte chiuse e multa di 100 euro di multa alla Gialeto, per insulti e sputi rivolti all'arbitro domenica scorsa contro il Masainas.

Girone A. Solo due anticipi, entrambi alle 15. La capolista Villasimius è ospite del CUS Cagliari a Sa Duchessa: sarrabesi reduci da dieci vittorie di fila, l'ultima battendo addirittura 8-0 il La Palma, e con altri sette punti hanno l'aritmetica certezza del ritorno in Eccellenza. L'altra sabato è Castiadas-Selargius, sfida particolare in panchina tra Cristian Dessì e il suo ex allenatore (quando era in campo) Franco Giordano, anche se quest'ultimo non ci sarà per squalifica. Domenica alle 15 Andromeda-Atletico Cagliari, Asseminese-Verde Isola (a Siliqua), Guspini-Cortoghiana, La Palma-Gonnosfanadiga e Orrolese-Villamassargia.

Girone B. Tutte in campo sabato: alle 15 tocca al Barisardo, che va a Fonni per proseguire la sua corsa di vertice. Sono ora nove i punti di vantaggio sulle inseguitrici per la società del presidente Roberto Ibba: al secondo posto Idolo e Tortolì, che alle 16 ospitano rispettivamente Tonara e Bittese. In contemporanea anche Atletico Bono-Abbasanta, Paulese-Siniscola e Posada-Santa Giusta, mentre il derby Arborea-Terralba Francesco Bellu (quinta contro quarta) è alle 15.

Girone C. Sabato potenzialmente decisivo per la promozione, col big match fra seconda e prima: Usinese contro Tempio. Al "Peppino Sau" si gioca alle 15, se i padroni di casa vincono vanno a -3 mentre viceversa un successo ospite varrebbe il +9 e un'ipoteca sull'Eccellenza. Le altre partite alla stessa ora sono Bonorva-Oschirese e Stintino-Ozierese, alle 15.30 Lanteri Sassari-Sennori e Macomerese-Thiesi, alle 16 Buddusò-Porto Torres. Domenica resta solo Luogosanto-Coghinas, alle 16.

Eccellenza. Sette giornate al termine, si gioca domenica alle 15. Dopo essere stato raggiunto in vetta dal Latte Dolce nello scorso turno il Budoni ha un'ostica sfida col San Teodoro, terzo in classifica e reduce da turno di riposo. I sassaresi ospitano invece il Monastir, che sta lottando per la salvezza e dopo la gara d'andata ha iniziato una grande risalita in classifica. Le altre: Arbus-Carbonia, Bosa-Lanusei (a Bonorva), Calangianus-Ferrini, Li Punti-Ghilarza (alle 16), Nuorese-Tharros, Ossese-Villacidrese e Taloro Gavoi-Iglesias. Riposa il Sant'Elena.

