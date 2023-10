Continua la corsa del Ghilarza, del Villasimius nella parte alta della classifica di Eccellenza. Dopo gli anticipi di oggi, l'Ilvamaddalena, che gioca domani a Cagliari (Viale Marconi) contro il Sant'Elena, resta al comando e avrà la possibilità di di stacccare Ghilarza e Villasimius che l'hanno momentaneamente raggiunta. Il Ghilarza ha vinto per 0-4 a Sassari contro del Li Punti, il Villasimius ha conquistato i tre punti, vincendo 2-3, a Siliqua contro la Villacidrese.

Classifica alla mano quindi un trio in vetta con sedici punti ma, come detto, con l'Ilva che ha una partita in meno. Segue la Ferrini con 15 punti che oggi ha pareggiato a Oristano (2-2) contro la Tharros. Da rilevare il ritorno al successo del Tempio, 2-0 contro l'ostico Taloro, e il pari (1-1) dell’Iglesias col San Teodoro che si presentava con tre vittorie di fila. Infine il Carbonia ha superato (2-1) il Bosa.

Domani si gioca anche Barisardo-Ossese. Riposa il Calangianus.

© Riproduzione riservata