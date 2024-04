Si sono giocati oggi quattro anticipi nel campionato di Promozione, validi per la 31esima giornata. Nel girone A, nella sfida ad alta quota, il Castiadas ha piegato (3-0) il Pirri con reti di Erriu al 6’ del primo tempo e doppietta di Mboup, 13’ e 17’ della ripresa. I sarrabesi con questi tre punti sono certi di partecipare ai playoff. Il Pirri al momento è quarto.

Nell’altro incontro il Selargius ha espugnato (0-2) il campo del Gonnosfanadiga. Le reti nella ripresa di Salis all’8’ e Fabio Argiolas al 15’ su rigore. Tre punti preziosissimi per i granata che si allontanano dalla zona calda.

Nel girone B, l’Alghero ha travolto (4-0) il Luogosanto e si porta in testa alla classifica in attesa della gara di domani della Nuorese. A segno Masala, Meloni, Mereu e Carboni. In corso Siniscola-Lanteri.

Domani si giocano le altre gare. Nel girone A, alle 16, Arborea-Idolo, Arbus-Monastir, Lanusei-Terralba, Tortolì-Gialeto, Guspini-Cus Cagliari, Orrolese-Atletico Cagliari e Verde Isola-Villamassargia; nel girone B, sempre alle 16, Abbasanta-Sennori, Coghinas-Posada, Fonni-Bonorva, Macomerese-Tuttavista (a Thiesi), Nuorese-Ovodda, Porto Torres-Santa Giusta e Usinese-Stintino.

© Riproduzione riservata