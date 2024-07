Andrea Cocco saluta il Trapani: sarebbe ad un passo dal Monastir (Eccellenza). La sua sarebbe una scelta di vita. Il bomber cagliaritano nella scorsa stagione ha indossato la maglia della squadra granata trascinandola alla promozione in Serie C. Sedici reti in 24 gare risultato capocannoniere del girone L della D.

Già nella scorsa stagione si parlava di un ritorno in Sardegna. Pare che per il giocatore nato a Cagliari l’8 aprile 1986 sia questo il momento del rientro. Il Monastir, che prepara lo squadrone, sarebbe riuscito nel corteggiamento. Si prospetta un attacco stellare per la squadra di Marcello Angheleddu con Cocco, Sergio Nurchi e Stefano Sarritzu (1992), ex Amatrice Rieti, L’Aquila e Flaminia. In arrivo anche il difensore argentino Nicolas Madero, la scorsa stagione all’Ilvamaddalena.

Cocco, dopo la trafila nelle giovanili del Cagliari, con la maglia rossoblù ha esordito in Serie A, contro il Parma, il 21 dicembre 2005. Collezionò cinque presenze. In quella stagione si succedettero diversi tecnici (Tesser, Arrigoni, Ballardini e Sonetti). Il suo primo gol col Cagliari lo segnò in Coppa Italia contro la Sampdoria. Poi, a segno sempre in Coppa contro il Verona. La prima rete in A arrivò il 17 dicembre 2006 contro l’Udinese. Fu ceduto successivamente in prestito al Venezia. Poi indossò le maglie di Pistoiese, Rovigo, Alghero, Albinoleffe in Serie B (28 presenze e cinque reti nella serie cadetta), Hellas Verona, Reggina. Nel 2014 l’avventura in seconda serie portoghese col Beira-Mar. Quindi il ritorno in Italia, al Vicenza. Seguono le esperienze con Pescara, Frosinone, Cesena, ancora Pescara, Padova, Olbia, Seregno, Albinoleffe e Trapani.

Nella stagione 2014/2015 col Vicenza conquistò il titolo di capocannoniere in B con 19 reti.

