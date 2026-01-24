Due squadre dell’Amsicora sono impegnate nel weekend negli ultimi concentramenti prima delle fasi finali. In due in corsa per lo scudetto, nelle Élite femminile, e per la promozione, in A1 maschile.

A Brà gioca domani la squadra femminile allenata da Roberto Carta, è l’ultimo concentramento ma i giochi sono fatti, l’Amsicora è già qualificata alla Final Four insieme a Cus Torino, Lorenzoni Brà e HC Riva del Garda. Le ultime partite stabiliranno la griglia delle semifinali, dove saranno accoppiate la prima con la quarta, e la seconda con la terza. L’Amsicora arriva a Brà per difendere il primo posto, le campionesse d’Italia in carica affronteranno nella prima partita l’HC Riva, il secondo impegno sarà con l’HP Milano, due squadre già battute. La Final Four è in programma il 7 febbraio a Bologna.

Oggi a Roma ultimo concentramento della serie A2 maschile, l’Amsicora è già qualificata per la finale a tre, un minigirone all’italiana in calendario domenica prossima a Torino. Attualmente è seconda in classifica dietro il Rassemblement Torino. Oggi affronta l’HC Roma nella prima partita, a seguire c’è l’HC Savona.

