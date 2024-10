Finisce con una sconfitta l'esordio dell'Amatori Alghero all'esordio nel girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby. Vittoria con bonus per il Tiesse Robot Calvisano per 36-7.

Tiesse Robot Calvisano-Amatori Alghero 36-7.

Tiesse Robot Calvisano: Bronzini; Gustinelli (25’st Nicosia), Romei, Regonaschi, M. Consoli (18’ st Costantino); Bruniera (26’ st Lazzaroni), F. Consoli; Berardi, Caravaggi (25’ st Mori), Pasquali (31’ st Tomasoni); Zanetti, Shevchuk; Barbotti (30’ st Manente), Ferrari (25’ st Bottacin), Cristini (35’ st Bossini). Coach Dal Maso e Zappalorto.

Amatori Alghero: May (25’ st Calabrò); Russo, Serra (36’ st Bombagi), Delli Carpini, Marrone (9’ st Delrio); Perello Armani; Fierro (28’ st Capozzucca), Lenoci, Wiernes (38’ st Caria); Canulli, Manfredi (30’ Tveraga); Cincotto (21’ st Spirito), Shelqeti (21’ st Stefani), Natchkeba. Coach Anversa

Arbitro Baldazza di Forlì

Marcatori: 5’ meta Romei, trasforma Bruniera; 18’ drop Bruniera; 27’ m Pasquali, tr. Bruniera; 39’ m Natchkeba, tr Delli Carpini (A); 14’st meta di punizione Calvisano; 17’ st m Zanetti, Bruniera; 35’ m Bottacin.

Il girone 2 del campionato nazionale di Serie B di rugby inizia invece con una vittoria in trasferta per l'Amatori Capoterra, che sbanca per 16-3 lo Stadio Carlo Androne, tana della Pro Recco.

Nel primo tempo, due punizioni di Aru intervallate da una meta di Oghittu portano gli ospiti sull'11-0, poi una punizione dei liguri chiude il primo tempo sull'11-3. Nella ripresa, la meta di Aru chiude il match.

Amatori Capoterra: Aru, Riccardo, Stara, Celembrini, Contu, Zucconi, Brui, Pace, Smeraldo, Oghittu, Balboni, Ferrarese, Vega, Ganga, Chibsa. A disposizione Greco, Talakhadze, Lai, Piano, Panduccio, Marongiu, Zedda. Coach Garau e Ambus.

