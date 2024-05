Saranno Sigma e Alghero a contendersi la finalissima per aggiudicarsi il titolo di campioni regionali Allievi élite. La Sigma di Mocci perde (1-2) contro il Latte Dolce ma passa il turno grazie alla vittoria (0-1) nell’andata e per il miglior piazzamento nella regular season (prima nel girone A).

Partita vibrante e combattutissima in tutte le zone del campo, il risicato 0-1 in favore dei cagliaritani conquistato all'andata faceva presagire un lungo forcing da parte dei sassaresi e così è stato.

Tuttavia il gran gol di Pili a fine primo tempo metteva un margine di vantaggio rassicurante per la Sigma; il Latte Dolce negli ultimi 15 minuti della seconda frazione riusciva a ribaltare il risultato con Mureddu e Chiesa ma non trovava il gol-qualificazione.



Nell'altra semifinale l'Alghero sconfitto (3-4) tra le mura amiche dalla Ferrini conquista la finalissima in virtù del successo (0-2) nel primo round. La Ferrini, campione in carica uscente, ha creduto nel miracolo sportivo per buona parte della gara. Sugli scudi Mantenga autore di quattro reti che hanno dato speranza ai cagliaritani, poi le reti catalane di Nali, Fois e Mura fissavano lo score sul 3 a 4 finale. «È stata una gara incredibile», dice il responsabile della sezione calcio, Pietro Caddeo, «giocata con tanta forza, passione e determinazione. Per tutta la stagione, questi ragazzi ci hanno fatto vivere emozioni incredibili, giocando sempre ad altissimi livelli e dando tutto per la nostra maglia, un vero orgoglio per tutta la nostra società. Fieri di ognuno di loro e dello splendido lavoro del tecnico Alessio Serra e dei dirigenti Giorgio Brau e Lele Riva».

