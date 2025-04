Partenza con il botto nelle semifinali playoff del torneo di Serie B Femminile di basket. In gara, l’Antonianum Quartu, favorita della vigilia, vince in casa contro la Mercede Alghero. Le quartesi, però, la spuntano solo dopo un overtime per 67-66.

Prima Semifinale. Ospiti che si presentano all’appuntamento con il piglio giusto e si portano in vantaggio nel corso della prima frazione (8-15 al 10’). La reazione delle padrone di casa non si fa attendere e il sorpasso si concretizza poco prima della sirena dell’intervallo (30-28 al 20’). Il quintetto allenato da Salvatore Fraghì cerca l’allungo nella terza frazione, presentandosi sul +6 per l’ultima frazione di gioco (47-41 al 30’). Negli ultimi 10’, prima l’Antonianum arriva al +11 (57-46 al 35’), poi la Mercede, trascinata dai canestri di Coni e Spiga Trampana (per lei 13 punti a fine gara) si rifà sotto, e con un break di 1-12 si porta sul 58 pari del 40’, che vale l’overtime. Nei 5’ supplementari è l’equilibrio a fare da padrone, con le ospiti che vanno sul +3 a poco più di un minuto dal termine (63-66 al 44’), prima del decisivo break dell’Antonianum, firmato da Demetrio Blecic (top scorer della gara con 27 punti) che vale l’1 a 0 nella serie. Giovedì si tornerà in campo per gara 2, sul parquet della Mercede, alle 18.30.

Seconda Semifinale. In campo oggi, invece, per gara 1, Cus Cagliari e San Salvatore Selargius. L’appuntamento è al palaCus, a partire dalle 18.30. Nel corso della regular season la situazione scontri diretti è sull’1-1 (andata 56-78 in favore delle selargine, ritorno 36-54 per le universitarie). Si preannuncia, dunque, una sfida combattuta.

Girone Classificazione. Al via il prossimo weekend la seconda fase che vedrà impegnate le formazioni uscite nel primo turno dei playoff e le ultime 3 classificate dopo la regular season. Il programma della prima giornata: Basket Nulvi-Il Gabbiano; Elmas-Pallacanestro Nuoro; Astro-Su Planu.

