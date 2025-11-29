Due sconfitte nelle prime due gare della Nex Gen Cup in svolgimento a Verona. Il torneo riuservato alle squadre Under 19 dei club che militano in serie A conferma l'elevata qualità tecnica e fisica.

La squadra sassarese ha perso il primo match contro Trieste per 91-121 nonostante i 30 punti di Matteo Meschini e i 24 punti e 9 rimbalzi di Riccardo Crestan. Nel match giocato questa mattina contro Treviso, altro stop in una gara condizionata dal pessimo avvio: 12-30. La squadra trevigiana si è imposta agevolmente: 104-70 il finale. Per i biancoblù dei tecnici Mulas e Sassu buone notizie soltanto dal solito Crestan (in prestito dal Bassano) che ha firmato 24 punti e dal lungo Cipriano che ha fornito una doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi.

Domani la Dinamo cerca di sbloccarsi contro il Trento.

© Riproduzione riservata