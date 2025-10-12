Martedì 14 ottobre, alle 17.30, al Campo San Marco di Fertilia, prenderà ufficialmente il via la stagione, e con essa l'attività delle formazioni giovanili, dell'Alguer Rugby.

Intanto, prosegue la preparazione della Prima squadra, della Femminile e della Juniores.

Il martedì e il venerdì sono invece le giornate dedicate all'attività del “Rugby Inclusivo”.

Chi volesse fare una prova o avesse bisogno di informazioni, può recarsi nella segreteria della società algherese, al Campo San Marco, il martedì dalle 17.30, oppure può inviare un messaggio via Messenger.

