Alguer Rugby, al via l'attività del Settore giovanileAppuntamento martedì, alle 17.30, al Campo San Marco di Fertilia
Martedì 14 ottobre, alle 17.30, al Campo San Marco di Fertilia, prenderà ufficialmente il via la stagione, e con essa l'attività delle formazioni giovanili, dell'Alguer Rugby.
Intanto, prosegue la preparazione della Prima squadra, della Femminile e della Juniores.
Il martedì e il venerdì sono invece le giornate dedicate all'attività del “Rugby Inclusivo”.
Chi volesse fare una prova o avesse bisogno di informazioni, può recarsi nella segreteria della società algherese, al Campo San Marco, il martedì dalle 17.30, oppure può inviare un messaggio via Messenger.