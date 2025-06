«Puntiamo molto sul turismo sportivo e sulla promozione dello sport come strumento formativo che educa al benessere delle persone e della comunità. Dal primo evento di marzo, i giochi studenteschi provinciali e regionali, con tutto ciò che rappresenta in termini valoriali per i nostri giovani, fino all'ultimo evento, il passaggio della fiamma olimpica il prossimo 13 dicembre, lo sport imprime una forte caratterizzazione della città e credo che i valori olimpici rappresentino appieno la direzione che Alghero vuole prendere, mettendo lo sport al centro della comunità».

Così il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto commenta una settimana intensa di grandi eventi sportivi che hanno posto la Riviera del Corallo sulla ribalta nazionale e mondiale.

In particolare, il World Triathlon Championship Series, appuntamento di portata planetaria che ha inserito nell'albo d'oro la città di Alghero per la prova italiana, dopo le tappe di Abu Dhabi e Yokohama, a cui seguirà la quarta prova ad Amburgo (sabato 12 e domenica 13 luglio). La copertura mediatica certificata è stata straordinaria. L'evento, con le suggestive immagini delle gare svolte nel cuore della città e delle sue bellezze ambientali, è stato trasmesso in tutto il mondo da trentatre canali tv tra i quali, oltre all’Italia, in Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Messico e Portogallo. Le gare di Alghero sono state inoltre riportate sui maggiori canali web italiani ed esteri, con circa 160milioni di contatti.

«Un palcoscenico straordinario, che vogliamo continuare a coniugare con eventi nazionali e internazionali, che promuovono la città con le sue bellezze e le sue caratteristiche ambientali, identitarie e culturali. Comprensibili i disagi creati nella giornata della manifestazione, ma riteniamo che la pazienza chiesta ai cittadini sia ampiamente ripagata in termini di immagine della città. A questo proposito, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dalla nostra Polizia locale ai tanti volontari che hanno lavorato all’evento», aggiunge il primo cittadino.

Sabato, il sindaco Cacciotto e i rappresentanti della Giunta comunale hanno accolto ad Alghero il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

In mattinata, nell’area della gara mondiale e poi a Porta Terra, il ministro si è intrattenuto per un colloquio, nel corso del quale si è discusso di infrastrutture sportive e di prospettive per la città.

Poco distante dal quartier generale del Triathlon al Porto, a San Giovanni, il Beach soccer ha nel frattempo impresso il timbro alla tappa inaugurale della Serie A Q8 2025. L’impianto ha ospitato da venerdì a lunedì la Poule Scudetto e, ieri sera, la finale della Supercoppa Q8.

