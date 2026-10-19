I numeri dell’Eccellenza, quattro squadre imbattuteCol Santa Teresa che accenna ad allungare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo sei giornate, nel campionato di Eccellenza, sono quattro le squadre ancora imbattute. Il Santa Teresa Gallura, di mister Fabio Levacovich, primo con 14 punti in classifica, Lanusei, Ilvamaddalena e Iglesias che inseguono tutte a 12 punti.
Più sotto, il Bonorva con 10 punti e con due sconfitte subite. A sorprendere è stata soprattutto l'Iglesias che ieri ha fatto il colpaccio a Bonorva vincendo per 3-1. I minerari di Daniele Porcu stanno reggendo davvero bene dimostrando tanto equilibrio nei risultati. Le più battute sono Tempio, Tortolì, Calangianus e Taloro con quattro sconfitte su sei gare.
Quella con più pareggi è l'Alghero (ne ha collezionato quattro, vincendo una sola gara e pareggiandone un'altra. Una sola, la sconfitta subita dai catalani). L'attacco più forte è quello della capolista Santa Teresa Gallura, andato a segno 15 volte, due gol e mezzo a partita. La difesa più forte è invece quella del Lanusei, battuta finora solo tre volte.
Due gol li ha subiti proprio ieri (2-2 sul campo dell'Ilvamaddalena). La difesa più battuta (tredici volte) è invece quella del Tempio, ieri rimasta imbattuta nella gara casalinga vinta contro col Terralba. Non hanno mai pareggiato Calangianus e e Taloro.