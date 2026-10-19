Dopo sei giornate, nel campionato di Eccellenza, sono quattro le squadre ancora imbattute. Il Santa Teresa Gallura, di mister Fabio Levacovich, primo con 14 punti in classifica, Lanusei, Ilvamaddalena e Iglesias che inseguono tutte a 12 punti.

Più sotto, il Bonorva con 10 punti e con due sconfitte subite. A sorprendere è stata soprattutto l'Iglesias che ieri ha fatto il colpaccio a Bonorva vincendo per 3-1. I minerari di Daniele Porcu stanno reggendo davvero bene dimostrando tanto equilibrio nei risultati. Le più battute sono Tempio, Tortolì, Calangianus e Taloro con quattro sconfitte su sei gare.

Quella con più pareggi è l'Alghero (ne ha collezionato quattro, vincendo una sola gara e pareggiandone un'altra. Una sola, la sconfitta subita dai catalani). L'attacco più forte è quello della capolista Santa Teresa Gallura, andato a segno 15 volte, due gol e mezzo a partita. La difesa più forte è invece quella del Lanusei, battuta finora solo tre volte.

Due gol li ha subiti proprio ieri (2-2 sul campo dell'Ilvamaddalena). La difesa più battuta (tredici volte) è invece quella del Tempio, ieri rimasta imbattuta nella gara casalinga vinta contro col Terralba. Non hanno mai pareggiato Calangianus e e Taloro.

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