Nel girone A della Promozione primo pareggio dopo cinque vittorie consecutive per il Selargius comunque ancora capolista.

A costringere la squadra di Antonio Prastaro a dividersi la posta è stato il Samugheo al termine di una bella gara, incerta e combattuta sino alla fine. Di questo pari, hanno profittato la Ferrini Cagliari e il Sant'Elena che vincendo rispettivamente contro Argus-Guspini e contro l'Antiochense, hanno ridotto lo svantaggio dalla vetta.

I gol del successo il Sant'Elena li ha conquistati con la poderosa tripletta di Mauro Ragatzu che continua a far gol con i suoi 43 anni. La Ferrini Cagliari è seconda ad appena un punto dal Selargius, il Sant'Elena è quarto a tre lunghezze dalla vetta. L'Arborea che ha pareggiato a Masainas conserva il terzo posto sempre a due punti dal vertice della classifica. Quattro squadre insomma racchiuse nello spazio di tre punti, con un campionato che appare sempre più incerto.

In coda, la Tharros che ha avuto un punto di penalizzazione, ha conquistato il primo punto della stagione pareggiando, 0-0 , col Cus Cagliari. Masainas, Arbus Guspini e Uta sono sopra a quattro punti.

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