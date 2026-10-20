Un agricoltore sardo è svanito nel nulla da dieci giorni a Mulazzano, frazione di Coriano, centro del Riminese. Gian Gavino Chessa, originario di Ittiri, ha 57 anni e vive da solo. Alto 172 cm, pesa circa 80 chili, ha i capelli rasati, gli occhi scuri e indossa occhiali da vista.

La sorella ne ha denunciato la scomparsa, ma non vedendolo da aprile non ha saputo dire che abiti indossasse il giorno della scomparsa. Dopo giorni di ricerche senza esito – l’uomo è scomparso dal 10 ottobre – ieri la Prefettura di Rimini ha diffuso una fotografia recente dell’uomo, lanciando un appello a chi l’abbia visto di contattare subito la Stazione dei carabinieri di Coriano.

Dipendente di un’azienda agricola della zona, Chessa era stato accompagnato vicino a casa il giorno della scomparsa. Vive in un casolare isolato immerso tra le colline romagnole, dal luogo in cui lo hanno lasciato doveva percorrere l’ultimo tratto di strada dissestata in una zona impervia, ma non sarebbe mai arrivato a destinazione.

I soccorritori, con droni, elicotteri e unità cinofile, hanno controllato campi e boschi per trovare l’agricoltore, ma di lui nessuna traccia. Sabato le ricerche sono state sospese, ma la Prefettura ieri ha diffuso un’immagine dell’uomo nella speranza di ottenere informazioni utili.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata