Il Tortolì si rafforza puntellando la difesa e l'attacco. Il reparto arretrato sarà sicuramente più forte con l’innesto di Marcos Pereira, centrale mancino portoghese classe 1999 cresciuto nelle giovanili dell’Estoril. Nel suo paese natio ha giocato anche con Sintrense, Aves, Cascais e Mirandela, mentre l’approdo in Italia è avvenuto nella stagione 2023/24 in Eccellenza Basilicata con il Città dei Sassi Matera. In questa prima parte di stagione ha invece militato nel Bari Sardo.

In attacco il volto nuovo è quello di Juan Pablo Oses, punta argentina classe 1999, che proviene dal Siniscola dove ha siglato 5 gol in questo inizio di campionato. Cresciuto nel Rosario Central, arriva in Europa molto giovane per due importanti avventure nei settori di Barcellona e Inter. Il ritorno in patria lo porta al Velez Sardfield e al Mar del Plata, per poi rientrare in Italia nel 2021 col Ceriale Ligure. La scorsa stagione è in Promozione Basilicata allo Scanzano con cui va a segno in undici occasioni. Tutti e due saranno a disposizione già dalla gara di domani alle 15, in casa col Sant’Elena per il girone A della Promozione.

