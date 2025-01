La Società Calcio Pirri ha tesserato il difensore Edoardo Marco Adamo, classe 2004. Un giocatore che era seguito da tempo dalla società e dallo staff tecnico.

In difesa, Adamo può ricoprire più ruoli: i suoi primi calci a un pallone alla Sigma, tutte le giovanili sino alla Primavera con la maglia rossoblù del Cagliari Calcio, il Carbonia di Suazo in Serie D, in quarta serie ancora con Aprilia, Acireale e Piedimonte Matese, il ritorno a Carbonia in Eccellenza e nella prima parte della stagione nel massimo campionato regionale con il Barisardo.

«Il nuovo arrivato era seguito da tempo da noi», ha commentato il direttore sportivo Stefano Siddi. «Il ragazzo ha iniziato alla Sigma, passando poi al settore giovanile del Cagliari sino alla Primavera. Questa stagione l'ha iniziata giocando col Barisardo: gli allenatori Busanca e Cogotti, potranno contare su un giocatore giovane ma già di grande esperienza e qualità, siamo veramente felici e soddisfatti abbia scelto noi».

