Comincia oggi il nuovo corso per diventare arbitro, promosso dalla sezione Aia di Cagliari. L'appuntamento è alle 18.30 nella sede in via Sonnino 37, per una riunione di presentazione aperta a tutti: potrà partecipare anche chi non è ancora iscritto, per avvicinarsi al mondo dell'arbitraggio.

Sono al momento circa 25 gli iscritti, numeri però destinati ad aumentare. Il corso per arbitri è destinato a chi ha da 14 a 40 anni, con la possibilità del doppio tesseramento (giocatore-arbitro) fino a 19 anni. La partecipazione prevede rimborso spese per ogni gara diretta, crediti scolastici e Pcto, tessera federale e la divisa ufficiale dell'Aia. Prevede due lezioni a settimana per la parte teorica, con supporto di materiale cartaceo e video, poi due esami: uno scritto e l'altro orale, che danno la qualifica da arbitro effettivo (a seguire le riunioni sono quindicinali).

La sezione Aia Cagliari, intitolata a Raffaele Manunza e con Andrea Melis recentemente confermato come presidente, conta oltre 300 associati tra direttori di gara e osservatori, con poco più di 150 arbitri effettivi. Fra questi Giuseppe Collu fa parte della Can, ossia dirige in Serie A e B, con Michele Desogus alla Can 5 Élite per la Serie A di futsal.

