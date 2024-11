La Macomerese ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore Mattia Zappino. All'attaccante «va il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e l'augurio di migliori fortune personali e professionali».

La Macomerese gioca il campionato di Promozione, nel Girone B. Zappino avrebbe già ricevuto richieste per un nuovo tesseramento, consentito dalle norme federali.

