L' Accademia Sulcitana, capolista col Decimo 07 del girone A della Prima categoria, si è ulteriormente rafforzata con  due colpi di mercato importantissimi . 

La società ha raggiunto l'accordo con Matteo Cardia e Lorenzo Pionca.

Matteo Cardia, classe 95', è un attaccante; Lorenzo Pionca, classe 2005, è un difensore.

Domenica prossima i due potrebbero esordire nella gara casalinga contro i cagliaritani del La Palma.

