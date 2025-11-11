Calcio Prima categoria
11 novembre 2025 alle 19:08
Accademia sulcitana più forte, arrivano Cardia e PioncaL’attaccante e il difensore potrebbero debuttare nella gara casalinga contro i cagliaritani del La Palma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L' Accademia Sulcitana, capolista col Decimo 07 del girone A della Prima categoria, si è ulteriormente rafforzata con due colpi di mercato importantissimi .
La società ha raggiunto l'accordo con Matteo Cardia e Lorenzo Pionca.
Matteo Cardia, classe 95', è un attaccante; Lorenzo Pionca, classe 2005, è un difensore.
Domenica prossima i due potrebbero esordire nella gara casalinga contro i cagliaritani del La Palma.
© Riproduzione riservata