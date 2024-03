Una brutta botta. Sia per il morale, che per la classifica. Nel 23° turno dell'A2 Femminile, la Techfind Selargius crolla al cospetto della Logiman Broni, che porta via il successo dal PalaVienna con un 67-36 che non ammette repliche.

Il terzo ko consecutivo (quarto, considerando anche il quarto di finale di Coppa Italia contro Roseto) è giunto al termine di un match altalenante: le ospiti hanno allungato subito, il San Salvatore ha rimesso le cose in equilibrio a metà gara. Ma una volta rivista la luce in occasione del primo vantaggio (30-29), Ceccarelli e compagne si sono spente, accusando un break di 24-0 che ha consegnato il successo alle rivali.

La gara. Inizio deciso per la Logiman, che piazza il primo allungo sul 13-6 dopo 4 minuti grazie alla tripla dell'ex Dinamo Moroni. La Techfind si tiene in scia con Ceccarelli, ma il 4/4 dal campo di Bonvecchio consegna l'inerzia alle lombarde dopo 10 minuti (25-12).

Nel secondo periodo la sfida cambia ritmo. Il San Salvatore sceglie di placare le iniziative avversarie con una zona 2-3 che si rivela fin da subito efficace. Broni accusa il colpo e perde la sua trascinatrice Bocchetti, espulsa al 12' per somma di fallo antisportivo e tecnico. La Techfind chiude ogni varco nella metà campo difensiva (appena 4 punti concessi nel secondo periodo) e, in attacco, trova ritmo con le invenzioni di Mura finalizzate da Pavrette. Grazie a un break complessivo di 14-4, a metà partita le selargine sono a contatto sul -3 (29-26).

Al rientro in campo il match sembra seguire lo stesso canovaccio: Mura ispira, Pavrette segna e permette alla Techfind di mettere la testa avanti sul 30-29. La gara sembra potersi incanalare sui binari gialloneri, ma improvvisamente la luce di spegne: due triple consecutive mandate a referto da Bonvecchio e Moroni mandano in tilt il San Salvatore, che sbanda e accusa un terribile parziale di 24-0 tra la fine del terzo e l'inizio quarto. Broni se ne va in fuga e non concede più nulla al quintetto di casa, costretto ad alzare bandiera bianca su un pesantissimo -31 (67-36).

San S. Selargius-Basket Broni 36-67

Techfind Selargius: Reani 5, Mura 2, Pandori 4, Ceccarelli 7, Pavrette 16, El Habbab, Igenito, Valenti, Lapa, Porcu ne, Corongiu 2, Corso ne. Allenatore Righi

Logiman Broni: Moroni 18, Ianezic 4, Bonvecchio 21, Labanca 8, Coser 3, Carbonella, Marciniak 7, De Pasquale 2, Bocchetti, Grassia 2, Ferrazzi 2. Allenatore Maganoli

Parziali: 12-25; 26-29; 30-47

