In mattinata, la Legabasket Femminile ha diramato i calendari della prossima Serie A2 Femminile di basket. Esordio casalingo per il San Salvatore Selargius, che il 5 ottobre affronterà la sfida interna contro Torino. Trasferta complessa alla "prima", invece, per la Virtus Cagliari, che al ritorno nella categoria dovrà vedersela con la forte Clv-Limonta Costa Masnaga, considerata tra le favorite per il salto di categoria.

Le virtussine esordiranno al PalaRestivo nel secondo turno contro un'altra neopromossa come Benevento, mentre il San Salvatore volerà a Milano per affrontare il Sanga, altra "big" assoluta del torneo.

Il derby sarà sotto l'albero di Natale: il 21 dicembre San Salvatore e Virtus si affronteranno a Cagliari, mentre la sfida di ritorno è prevista a Selargius il 5 aprile. Ultimo turno ostico per entrambe: il 12 aprile le giallonere voleranno a Empoli, mentre le virtussine chiuderanno davanti al pubblico amico contro San Giovanni Valdarno.

© Riproduzione riservata