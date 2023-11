In Serie D si gioca domenica la decima giornata del campionato di Serie D. Grande l'attesa a Tertenia dove la Cos incontra il Budoni, un derby dal pronostico difficile: la Cos di Francesco Loi ha vinto le ultime cinque gare, con la conquista del secondo posto dietro la Cavese. Il Budoni finora protagonista di un buon campionato ha tutti i numer per poter impensierire la vice capolista. Previsto il pubblico delle grandi occasioni. Dopo la Cos dovrà affrontare in casa Ardea e Cavese. Un calendario impegnativo ma i biancocelesti hanno dimostrato finora di poter competere con tutti. Arbitrerà Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Il Latte Dolce, terzo della classe affronterà la difficile trasferta di Ischia. I sassaresi di Mauro Giorico giocano per far punti è riscattare subito la sconfitta di mercoledì contro la Romana. Arbitra Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona

L’Atletico Uri ospita la Cynthialbalonga, formazione reduce da due sconfitte di fila. L'Uri di Massimiliano Paba punta invece al terzo successo consecutivo per rafforzare una classifica già positiva. Dirige Umberto Spedale di Palermo.

