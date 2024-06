È in corso al campo sportivo di Sinnai il torneo di calcio giovanile dedicato alla memoria di Roberto Piras, allenatore e dirigente della locale sociatà di calcio scomparso a fine settembre di due anni fa.

Una figura storica del calcio locale: per tantissimi anni, da vero volontario, Piras è stato al servizio del Sinnai calcio, dei ragazzi, delle famiglie. Una persona stimata che ha davvero dato tantissimo per la crescita del calcio a Sinnai, ma soprattutto un maestro di vita.

Una figura impossibile da dimenticare e non solo per gli sportivi. Una persona per bene, quasi un padre di famiglia per centinaia di ragazzini che ha seguito, dentro e fuori dal campo di gioco.

Indimenticabile un torneo di calcio giocato dalla sua squadra Allievi del Sinnai, nel 1998, con Piras in panchina a Kaliningrad, una enclave della Russia con squadre di mezza europa, altra esperienza straordinaria.

