Un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi della Trexenta. È uno degli obiettivi con cui, a Senorbì, è appena nata la nuova società calcistica WS10, che per la stagione 2024-2025 si presenta con le categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Un inizio che parte dalla base, ossia da bambini e ragazzi, per permettere il loro sviluppo e dare una formazione dentro e fuori dal campo, con particolare attenzione sui valori etici.

Un progetto che si sviluppa sul calcio, ma con la volontà di estenderlo anche al futsal e in tempi brevi di creare anche la prima squadra che possa partecipare ai campionati regionali. Nel frattempo, la WS10 ha già ottenuto dei primi passi concreti: una collaborazione con il Monastir, che partecipa all'Eccellenza nel calcio e alla Serie B nazionale nel futsal, e la recente settimana di allenamento con la Fundación Real Madrid Clinic Italia, la prima in assoluto in Trexenta con il celebre club spagnolo.

Il progetto. La WS10 si avvale del lavoro di uno staff di professionisti che siano allo stesso tempo dei modelli da seguire come esempio per i ragazzi. «Siamo una società giovane, che ha tanta voglia di crescere sotto tutti i punti di vista e di arrivare a ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati, per contribuire il più possibile in questo sport e per dare una mano alla Trexenta», le parole di Guido Nossardi, responsabile generale del progetto nonché uno dei tecnici già presentati (con lui anche l'italo-brasiliano João Paulo Rodrigues). La collaborazione col Monastir, che sarà seguita dal tecnico dei biancoblù Wilson Santos Araujo, permetterà fra le altre cose di avere uno scambio formativo riguardante lo staff di ciascuna società.

