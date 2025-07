Un nome di spicco del calcio sardo per la panchina dell’Usinese. Sarà Pierluigi Scotto il nuovo allenatore dei rossoblù, in vista del nuovo campionato di Promozione. Nelle ultime tre stagioni ha guidato la Macomerese, sempre nello stesso torneo, e ora si presenta in un’altra squadra ambiziosa che punta a essere tra le protagoniste nel 2025-2026.

Scotto prende il posto di Fabio Levacovich, che l’Usinese aveva congedato a metà giugno. Quest’ultimo era arrivato a stagione in corso per sostituire Giampiero Loriga, portando la squadra a chiudere seconda a -3 dal Buddusò capolista. Poi la sconfitta in semifinale playoff contro il Sant’Elena e il terzo posto in graduatoria ripescaggi per aver battuto 2-6 il Coghinas nella “finalina”.

Nel suo curriculum, Scotto ha avuto delle esperienze in Serie D con Latte Dolce (con cui aveva ottenuto una doppia promozione) e Olbia. Tra le altre si ricordano Castiadas, Lanteri Sassari, Monastir, Sorso e Stintino, oltre alla già citata Macomerese, per un totale di più di 500 panchine in carriera.

© Riproduzione riservata