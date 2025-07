Anche il nuovo Direttore Tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, Gertjan Van der Linden, ha convocato in nazionale Enrico Ghione, leader della Dinamo Lab. La chiamata tra i dodici è valida per il prossimo Campionato Europeo in programma dall’8 ottobre a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).

La Nazionale italiana si ritroverà dal 4 al 10 agosto a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acquacetosa, per il primo appuntamento del percorso di preparazione verso i Campionati Europei di Sarajevo; poi dal 18 al 24 agosto secondo training camp a Varese, quando saranno in programma alcuni test match con l’Australia; dall’8 al 14 settembre azzurri di nuovo a Roma, infine l’ultima settimana di lavoro prima del torneo continentale, dal 22 al 28 settembre, sempre nella Capitale.

I convocati: Joel Boganelli, Gabriel Benvenuto, Filippo Carossino, Gabriel Da Silva Pelizari, Simone De Maggi, Enrico Ghione, Andrea Giaretti, Giulio Maria Papi, Ahmed Raourahi, Driss Saaid, Claudio Spanu, Dimitri Tanghe.

Il coach azzurro spiega: «La scelta di portare con noi due punti 4.5 (De Maggi e Ghione) è un’opportunità per entrambi di dimostrare quanto valgono al massimo livello. Sono giocatori completamente diversi e questo mi dà anche la possibilità di cambiare sistema. Possono anche giocare insieme, così abbiamo un'opzione in più durante le partite e gli allenamenti».

