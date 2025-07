Primi due rinforzi per il Selargius (Promozione).

Il direttore sportivo Denis Fercia ha ingaggiato l’esterno sinistro Tristan Ganzerli: «Un giocatore di valore con grande esperienza», dice il diesse. «Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Villasimius. Ha giocato anche in Serie D con Carbonia e Costa Orientale Sarda». L’altro colpo è l’attaccante Alberto Mele, classe 2005, proveniente dalla Ferrini Cagliari.

In panchina al posto di Franco Giordano è stato chiamato Federico Cocco. «Ho deciso di puntare su Federico», conclude Fercia, «perché oltre al carisma e alla personalità, ha le competenze e la maturità per portare avanti il nostro progetto». Classe 1979, Cocco, fratello maggiore di Andrea, bomber del Monastir ed ex Cagliari e Verona, nelle ultime due stagioni è stato vice allenatore al Carbonia.

