Grande soddisfazione in casa Tharros. Il sodalizio biancorosso è stato premiato per la stagione 2024-2025 nell’ambito del “Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori”. Un primo posto nella graduatoria del Girone A del campionato regionale di Promozione, ottenuto davanti a Selargius, Pirri e ai cugini dell’Arborea.

Un riconoscimento importante per il lavoro svolto sul campo e fuori; il risultato della scelta di puntare sui giovani del territorio, portata avanti con impegno dai mister, Antonio Lai per la prima squadra, Bruno Frongia e Gianluca Pinna per l’Under 18. «Nello scorso campionato di Promozione», fa sapere la società, «ben 11 giocatori del 2007 hanno fatto il loro esordio nel campionato di Promozione, riuscendo a ritagliarsi spazi importanti e continuità nel corso dell’intera stagione. Continueremo su questa strada con ancora maggiore determinazione».

Nelle prossime settimane, intanto, dovrebbero arrivare le prime novità in vista della prossima stagione, per quanto concerne la prima squadra e il settore giovanile.

