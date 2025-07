Dopo i trionfi delle ultime due stagioni, con la doppia promozione e il salto in Serie D, arriva la conferma per Marcello Angheleddu alla guida del Monastir. Sarà lui l’allenatore anche nella nuova stagione, per il terzo anno in biancoblù: nei precedenti ha vinto il Girone A e la Coppa Italia di Promozione nel 2023-2024, seguito dal secondo posto in Eccellenza con la vittoria dei playoff nazionali lo scorso 15 giugno battendo 2-0 la Vianese, che ha portato la società del Sud Sardegna per la prima volta in un campionato nazionale.

«Sono felice di avere questa opportunità e ringrazio la società», le parole di Angheleddu dopo la firma. «Avendo visto questo contesto crescere tanto negli ultimi due anni nutro un forte senso di appartenenza e responsabilità, perché so da dove siamo partiti e con quante difficoltà abbiamo raggiunto questo obiettivo che ora va tutelato. Adesso cambiano gli scenari e dobbiamo equilibrare i sentimenti, perché dopo due anni di grandi vittorie bisogna vedere come stare a questi livelli».

«Il primo lavoro sarà avere equilibrio e far passare il messaggio a tutto l’ambiente, poi con la serenità e l’ottimismo che ci hanno sempre accompagnato andremo ad affrontare questa avventura», prosegue il tecnico di Decimoputzu, che aveva iniziato ad allenare nel 2022-2023 a Guspini. «Voglio ringraziare tutti i tifosi e chi ci ha sostenuto in questi due anni, così come tengo molto a farlo per tutti i ragazzi che sono passati sotto la mia gestione: hanno permesso che il Monastir toccasse questo traguardo storico. E ringrazio anche il mio staff, col quale faremo ancora un percorso insieme e con cui la condivisione ogni giorno è un miglioramento a livello umano e sportivo».

Per il Monastir, che ha chiuso la scorsa stagione appena venti giorni fa, tra poche settimane l’inizio della preparazione: la Serie D prenderà il via il 7 settembre, anche se la prima partita ufficiale dovrebbe essere in Coppa Italia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata