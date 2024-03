Tutto pronto a Donori per la seconda edizione del Trofeo XC di Mountain Bike “Allevamenti Mascia”, quarta tappa della Alka XCO. 168 gli atleti: 102 nella categoria esordienti e allievi, 66 in quella master.

La gara organizzata dalla Donori Bike è in programma domani nella pineta comunale. Il ritrovo è fissato alle 12.30 al campo sportivo dove ci sarà la verifica delle tessere. Alle 13.45 la prima partenza per esordienti e allievi mentre alle 14.45 toccherà alla categoria master.

Questa mattina l’organizzazione ha completato la numerazione di gara con il numero 1 assegnato a Marco Serpi vincitore dell’edizione 2023. Assente invece Erika Pinna vincitrice lo scorso anno nella sezione femminile. La gara si snoderà lungo un tracciato caratterizzato da continui saliscendi. Il Trofeo XC è dedicato alla memoria di Efisio Melis, padre del ciclocross donorese.

Per garantire la sicurezza di atleti e spettatori, la Polizia Locale ha disposto, dalle 13 alle 18.30, il divieto di transito ai veicoli nel tratto di Bia Beccia tra viale Europa e Via Deledda e nelle strade campestri di Muxioni, Corrali, Loconca Canali e Is Argioleddas.

