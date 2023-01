Domani si svolge a Domusnovas la tappa sarda della “Italian Dodgeball League 2023”, competizione che vedrà in scena i migliori giocatori italiani di dodgeball, tra cui anche i campioni d’Italia in carica dei Globefish Cagliari, vincitori dello scudetto nella stagione 2021/2022.

L’evento è organizzato dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e da Dodgeball Italy, organizzazione no profit associata al World Dodgeball Federation.

Nato come evoluzione agonistica del gioco della palla avvelenata, il dodgeball è una disciplina di squadra in crescita negli ultimi anni nel nostro Paese e diventata famosa grazie all’omonimo film del 2004, con Ben Stiller protagonista. È uno sport aperto a tutti e che fa leva sull’inclusione, con l’esistenza della categoria del misto.

Per la quinta edizione di fila, una tappa del campionato nazionale si svolgerà in Sardegna. Nella prima giornata del Girone Ovest, la squadra cagliaritana, guidata da Marco Sarais, scenderà in campo con tre differenti formazioni che si affronteranno: i Royal, squadra maschile detentrice del titolo di campioni d’Italia; le Dark, squadra interamente femminile inserita nel campionato misto; i Navy, team maschile composto da esordienti.

Saranno presenti in questa tappa anche i Ravenna Diablos Delta, una delle formazioni favorite per la conquista finale del primo posto nel girone Ovest, assieme ai Royal Globefish. Le partite saranno in totale sei, di cui tre derby cagliaritani.

Il teatro degli incontri sarà la palestra comunale della Scuola Primaria “Vanna Secci”, in Via Cagliari 104, dove sarà possibile assistere gratuitamente a tutti i match: dalle 13:30 fino alle 21, l’ingresso sarà libero per tutti gli appassionati che si vogliano avvicinare alla disciplina.

