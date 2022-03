Sessanta partite disputate da 48 giocatori dai 30 ai 55 anni di età, divisi in 24 squadre (12 per categoria), che si sono affrontate in due giornate intense dedicate allo sport e al Padel in particolare.

Successi per Spiga-Palomba e Porcu-Fazio. Sono questi i numeri della prima edizione del torneo “S. Ignazio”, patrocinato dall’Msp e organizzato dal “Club Padel Santa Lucia” di Cagliari. Le dodici coppie (maschili e femminili) si sono sfidate in quattro gironi all’italiana, e poi nelle successive fasi ad eliminazione diretta, fino alla finalissima, che ha decretato le coppie vincitrici. Martina Spiga e Federica Palomba hanno trionfato sulle rivali Gianna Cocco e Alessandra Atzori nella categoria femminile, mentre nel doppio maschile Matteo Porcu e Marco Fazio si sono imposti sul duo formato da Gianmarco Masala e Luca Molinu.

Obiettivo condivisione e divertimento. “Sono state due bellissime giornate di sport e condivisione”, dice Gianluca Borsetti, organizzatore del torneo. “Sono molto contento di come si sia svolto e ringrazio per il suo grande contributo la maestra di Padel Sabrina Sannia. Lo sport è condivisione e noi con la nostra attività cerchiamo di aggregare e far divertire le persone, così come fa lo sport. Questa è la nostra missione. C’è anche l’agonismo ovviamente, ma alla fine sono la passione e l’amicizia le cose più importanti”. Il prossimo appuntamento è fissato per il weekend del 2 e 3 aprile con il torneo a coppie miste “Medical Sales”. In cantiere c’è anche un torneo riservato agli Over 50.

