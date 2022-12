La grande festa del movimento natatorio sardo si è celebrata questa sera nella palestra dell’Esperia in via Pessagno a Cagliari. Una festa, organizzata dalla Fin Sardegna e riguardante il concentramento del Centro-Sud, che ha coinvolto oltre 200 persone e che ha premiato i campioni regionali, del settore giovanile e Assoluto, non solo del nuoto ma anche della pallanuoto e del nuoto sincronizzato. Ad annunciare gli atleti uno dei volti più iconici del movimento ovvero Corrado Sorrentino, affiancato dal presidente del Comitato Regionale Danilo Russu e dal presidente del Coni sardo Bruno Perra.

Sono stati tanti i risultati di prestigio conseguiti quest’anno tra cui spiccano i titoli italiani sui 5 km in acque libere di Marcello Guidi e i trionfi tra i Cadetti in vasca lunga di Samuele Congia sui 50 stile e di Francesca Zucca sui 100 rana oltre all’argento di Fabio Dalu sempre in acque libere nella 2,5 km tra gli Assoluti. Risultati di rilievo ottenuti nonostante le difficoltà della pandemia che ha colpito in particolare il nuoto, soprattutto per la gestione degli impianti.

«Il nuoto sardo ha dato grandi soddisfazione e ha mostrato una tenacia considerevole», le parole di Bruno Perra. «Nonostante la pandemia ne abbia limitato le occasioni per gareggiare e allenarsi è stato in grado di farsi forza senza mai perdere la concentrazione. Ora, è il momento di guardare con ancora più ambizione verso la nuova stagione». Una nuova stagione dove, oltre alle competizioni, ci saranno numerose iniziative di formazione per i tecnici organizzate dal Comitato regionale così da proiettarsi su livelli sempre più alti.

