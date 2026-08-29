In passerella saliranno cani di varie razze tutti da ammirare. Conto alla rovescia per l'Expo internazionale canina della Sardegna. L'appuntamento è a Santa Giusta, nel parco di Cirras, domenica 6 settembre. L'evento, che ogni anno attira tantissimi appassionati degli amici a quattro zampe ma anche semplici curiosi, è organizzato dal gruppo cinofilo oristanese "Sergio Lapi" in collaborazione con il Comune guidato dal sindaco Antonello Figus. Giudicherà i cani presenti una giuria composta da diversi esperti: Pietro Nurra per esempio, ma si saranno anche Laura Pergola, Caterina Pozzi, Bruno Maffezzoni, Darko Martinovic, Bruno Nodalli, Hana Krejkova, Luisa Salinas, Elena Boscolo e Sebastiano Attardo.

La manifestazione inizierà alle 8 con l'ingresso degli espositori, poi i giudici a partire dalle 9 inizieranno le loro valutazioni. Alle 14.30 ring d'onore. Previste inoltre diverse dimostrazioni delle attività delle unità cinofile della polizia di Stato e del Centro cinofilo Shardana Cave Canem. Durante la serata saranno assegnati vari premi per ricordare varie figure tra cui quella di Sandro Cabras, allevatore al livello mondiale di Pointer inglese. Lo scorso anno aveva vinto Fay, un Weimaraner di proprietà di Matteo Casula. Era salito sul primo gradino anche nel 2023. Si tratta di una razza canina considerata tra le più nobili, soprattutto per il portamento regale. Così dicono gli esperti.

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