X Factor, Sinnai fa il tifo per il “suo” eroCaddeo: giovedì la finale proiettata al Teatro CivicoIngresso libero, posti limitati: l’evento diventa una festa per sostenere il cantautore sardo
Tutta Sinnai fa il tifo per il suo concittadino illustre, eroCaddeo, in finale a X Factor.
E per sostenerlo meglio, giovedì 4 dicembre dalle 21, l’evento che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli sarà proiettato al Teatro Civico.
L’ingresso è libero, le porte si apriranno alle 20. I posti sono limitati, in totale 380.
Dopo una corsa sfolgorante e piena di soddisfazioni nel talent di Sky in squadra con Achille Lauro, Damiano Caddeo, 27 anni, si gioca la vittoria assieme ad altri tre concorrenti: due siciliane, rob e Delia, e pierC, nato a Milano e cresciuto a Casale Monferrato.
(Unioneonline/D)