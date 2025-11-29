Tutta Sinnai fa il tifo per il suo concittadino illustre, eroCaddeo, in finale a X Factor.

E per sostenerlo meglio, giovedì 4 dicembre dalle 21, l’evento che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli sarà proiettato al Teatro Civico.

L’ingresso è libero, le porte si apriranno alle 20. I posti sono limitati, in totale 380.

Dopo una corsa sfolgorante e piena di soddisfazioni nel talent di Sky in squadra con Achille Lauro, Damiano Caddeo, 27 anni, si gioca la vittoria assieme ad altri tre concorrenti: due siciliane, rob e Delia, e pierC, nato a Milano e cresciuto a Casale Monferrato.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata