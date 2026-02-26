Un talent come Amici a maggio, il successo a Sanremo Giovani e l'apertura del concertone di Capodanno al Circo Massimo dove ha cantanto davanti a 70mila persone, passando per il successo del primo ep ufficiale "Un'ora di follia" ma anche per l'apprezzamento del pubblico per i suoi inediti "Non mi dimenticherò", "Yin e Yang" e "Cuore bucato".

Già basterebbe questo per un artista di soli 19 anni, ma l'anno magico di Nicolò Filippucci continua a brillare con la vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo, dove ha battuto in finale Angelica Bove, mentre il 13 aprile lo aspetta il suo prime live a Milano. Il brano portato all'Ariston, "Laguna", è una power ballad intensa e viscerale che fa da apripista al prossimo progetto discografico, in uscita in primavera, e sta già macinando record. Il singolo già a Natale ha superato il milione di streaming su Spotify, rendendolo il primo tra i partecipanti di Sanremo Giovani a raggiungere questo traguardo.

Originario di Corciano, a 15 km da Perugia, Nicolò Filippucci la musica ce l'ha nel sangue fin dalla più tenera età, ispirato dalla mamma appassionata di canto, dal nonno (che non ha conosciuto) che ha scritto canzoni per lo Zecchino d'Oro e dal fratello Jacopo che si occupa di musica elettronica. I suoi idoli sono Michael Jackson, Stevie Wonder e i Queen, anche se ama ascoltare la musica italiana, con artisti come Giorgia, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, il cantautorato di cui era appassionata la madre, Francesco Guccini.

