Sanremo, la serata dei duetti. Sul palco Bianca Balti e a sorpresa Alessandro SianiLa scaletta delle cover, Gabbani sul Suzuki Stage
Al via l’appuntamento cult del festival di Sanremo: i trenta artisti in gara si esibiscono insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta tra i brani del grande repertorio italiano o internazionale.
Questo l'elenco completo dei duetti e delle cover.
20.51 - Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
20.57 - Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
21.11 - Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
21.18 - Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
21.27 - Levante con Gaia – I maschi
21.33 - Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
21.44 - Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
21.50 - Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
21.56 - Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
22.02 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
22.11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
22.18 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
22.26 - Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
22.37 - LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
22.49 - Raf con i The Kolors – The riddle
23.00 - J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
23.08 - Ditonellapiaga con Tony Pitony - The lady is a tramp
23.17 - Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
23.29 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
23.47 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
23.53 - Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
00.00 - Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
00.06 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
00.15 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
00.21 - Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
00.34 - Ermal Meta con Dardust – Golden hour
00.40 - Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
00.50 - Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
01.00 - Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
01.06 - Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
Questa sera voteranno il pubblico da casa tramite Televoto (con peso del 34 % sul risultato della votazione) e le due giurie: sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione) e radio (con peso del 33% sul risultato della votazione).
Il risultato della votazione determinerà una classifica dei 30 cantanti. L’artista primo classificato sarà proclamato vincitore della serata delle cover. La graduatoria della serata cover non contribuirà al risultato finale.
Ritroveremo ancora i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. E si esibisce Francesco Gabbani, conduce Daniele Battaglia.