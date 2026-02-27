Al via l’appuntamento cult del festival di Sanremo: i trenta artisti in gara si esibiscono insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta tra i brani del grande repertorio italiano o internazionale.

Questo l'elenco completo dei duetti e delle cover.

20.51 - Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

20.57 - Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

21.11 - Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

21.18 - Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

21.27 - Levante con Gaia – I maschi

21.33 - Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

21.44 - Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

21.50 - Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

21.56 - Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

22.02 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

22.11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

22.18 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

22.26 - Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

22.37 - LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

22.49 - Raf con i The Kolors – The riddle

23.00 - J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

23.08 - Ditonellapiaga con Tony Pitony - The lady is a tramp

23.17 - Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

23.29 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

23.47 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

23.53 - Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

00.00 - Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

00.06 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

00.15 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

00.21 - Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

00.34 - Ermal Meta con Dardust – Golden hour

00.40 - Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

00.50 - Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

01.00 - Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

01.06 - Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Questa sera voteranno il pubblico da casa tramite Televoto (con peso del 34 % sul risultato della votazione) e le due giurie: sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione) e radio (con peso del 33% sul risultato della votazione).

Il risultato della votazione determinerà una classifica dei 30 cantanti. L’artista primo classificato sarà proclamato vincitore della serata delle cover. La graduatoria della serata cover non contribuirà al risultato finale.

Ritroveremo ancora i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. E si esibisce Francesco Gabbani, conduce Daniele Battaglia.

