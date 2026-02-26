In questo Paese – perché di paese si tratta, con i suoi campanili, i pettegolezzi e tutto il resto – c’è una distanza gigantesca fra i temi reali e quello che noi, spesso, proponiamo, lo strausato “mainstream”, il dire generale, l’imposizione silenziosa dell’informazione. Ma è così importante l’argomento ascolti di un concorso musicale? È davvero lo specchio nazionale quello che propone la tv? Milioni di under 30 in Italia non sanno cosa ci sia dentro il televisore, perché usano youtube, twitch, alcuni social e se guardano, il loro unico cibo è qualcosa di Netflix.

Poi ci sono i tifosi si calcio, che anziché appassionarsi per Mazzariello contro Loredana Bove si guardano Inter, Juve e Real tutta la vita. Una buona parte dorme, alla grande. Pochi fanno l’amore, a quell’ora, perché domattina mi devo alzare alle cinque e mezza. Quelli che restano, se restano, guardano Sanremo.

