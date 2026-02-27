Sale di poco, ma sale, la media degli ascoltatori della terza serata del Festival di Sanremo.

Ieri sono stati davanti alla tv 9,5 milioni di spettatori con il 60,6% di share. Mezzo milione in più rispetto alla seconda serata ma un calo di oltre un milione rispetto all'edizione dello scorso anno (10 milioni 700mila spettatori pari al 59,8% di share).

Per Conti una soddisfazione però c’è: lo share è il più alto per una terza serata del festival costruito su cinque serate. E il più alto finora di questo Sanremo, complice forse anche l'assenza della concorrenza dei playoff di Champions League.

Il tetto dei dieci milioni sembra però ormai un miraggio: l'anno scorso la terza serata del festival ottenne un ascolto medio di 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share. In sostanza meno persone ieri hanno deciso di accendere la tv per guardare Sanremo o qualsiasi altro programma.

Oggi uno degli appuntamenti più attesi. I trenta artisti in gara si esibiscono insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta tra i brani del grande repertorio italiano o internazionale.

Questo l'elenco completo dei duetti e delle cover. Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma - "Quello che le donne non dicono"; Bambole di Pezza con Cristina D'Avena - "Occhi di gatto"; Chiello con il pianista Saverio Cigarini - "Mi sono innamorato di te"; Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso - "Su di noi": Ditonellapiaga con TonyPitony - "The lady is a tramp"; Eddie Brock con Fabrizio Moro - "Portami via"; Elettra Lamborghini con le Las Ketchup - "Aserejé"; Enrico Nigiotti con Alfa - "En e Xanax"; Ermal Meta con Dardust - "Golden hour"; Fedez & Masini con Stjepan Hauser - "Meravigliosa creatura"; Francesco Renga con Giusy Ferreri - "Ragazzo solo, ragazza sola"; Fulminacci con Francesca Fagnani - "Parole parole"; J-Ax con Ligera County Fam. - "E la vita, la vita"; LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo - "Andamento lento"; Leo Gassmann con Aiello - "Era già tutto previsto"; Levante con Gaia - "I maschi"; Luchè con Gianluca Grignani - "Falco a metà"; Malika Ayane con Claudio Santamaria - "Mi sei scoppiato dentro il cuore"; Mara Sattei con Mecna - "L'ultimo bacio"; Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas - "Il mondo"; Michele Bravi con Fiorella Mannoia - "Domani è un altro giorno; Nayt con Joan Thiele - "La canzone dell'amore perduto"; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko - "Ti lascio una canzone"; Raf con i The Kolors - "The riddle"; Sal Da Vinci con Michele Zarrillo - "Cinque giorni"; Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - "Baila morena"; Sayf con Alex Britti e Mario Biondi - "Hit the road Jack"; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia - "Besame mucho"; Tommaso Paradiso con gli Stadio - "L'ultima luna"; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band - "Vita". Le performance vengono votate dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%). A fine serata, l'artista più votato viene dichiarato vincitore delle Cover: un risultato che non influisce sulla classifica finale del festival.

L'ospite della serata è Bianca Balti, che torna all'Ariston un anno dopo «per raccontarci un anno di forza ed energia, ha spiegato il direttore artistico Carlo Conti. Sul palco di piazza Colombo si esibisce Francesco Gabbani.

