Al via la terza serata del Festival di Sanremo.

Nicolò Filippucci vince la gara delle Nuove Proposte, per Angelica Bove i Premi della critica.

Sul palco, nel ruolo di co-conduttori, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di una delle sue parodie più riuscite, Lapo Elkann. E ci sono anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti del film “Un bel giorno” di De Luigi.

I superospiti all'Ariston sono Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note de “L'Aurora”, tra i brani più intimi del repertorio del cantante, contenuta nel suo ultimo album, “Una Storia Importante”.

Un'esibizione che ha il sapore del ritorno alle origini: Alicia ha radici italiane, che risalgono ai nonni siciliani, mentre Eros celebra i 40 anni dalla vittoria a Sanremo con Adesso Tu.

Ma prima Laura Pausini canta “Heal the world” di Michael Jackson con Il piccolo coro dell’Antoniano.

All'Ariston sfilano gli altri 15 Big in gara, ancora una volta votati dal pubblico con il Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%): in ordine alfabetico Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

A fine votazione, viene stilata una classifica dei 15 brani e vengono comunicate al pubblico le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Sul palco di piazza Colombo si esibiscono i The Kolors.

La scaletta

21.08 - Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

21.17 - Leo Gassmann - Naturale

21.34 - Malika Ayane - Animali notturni

21.54 - Sal Da Vinci - Per sempre sì

22.10 - Tredici Pietro - Uomo che cade

22.26 - Raf - Ora e per sempre

23.02 - Francesco Renga - Il meglio di me

23.22 - Eddie Brock - Avvoltoi

23.29 - Serena Brancale - Qui con me

23.49 - Samurai Jay - Ossessione

00.02 - Arisa - Magica favola

00.08 - Michele Bravi - Prima o poi

00.15 - Luchè - Labirinto

00.30 - Mara Sattei - Le cose che non sai di me

00.36 - Sayf - Tu mi piaci tanto

